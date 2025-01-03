Курц может стать кандидатом в канцлеры Австрии

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц может вернуться в большую политику и снова стать главным кандидатом от Австрийской народной партии (АНП) в случае, если дело дойдет до перевыборов.

Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в АНП.

"Против Австрийской партии свободы (АПС) по состоянию на текущий момент на перевыборах у нас не было бы шансов, но с Курцем это была бы снова гонка с открытым результатом. [Действующий канцлер] Карл Нехаммер потерпел полный провал", - сообщил один из источников издания.

Несколько ведущих политиков в АНП считают, что вместо Нехаммера кандидатом стоило бы в таком случае выдвинуть Курца, и ратуют за возвращение последнего, пишет Bild.

Курц возглавлял правительство Австрии с 2017 по 2021 год. В феврале земельный суд по уголовным делам Вены приговорил его к 8 месяцам лишения свободы за дачу ложных показаний в парламентском комитете. Экс-канцлер обжаловал приговор.

В пятницу партия "Новая Австрия - Либеральный форум" (NEOS) вышла из переговоров о создании правящей коалиции с АНП и Социал-демократической партией Австрии (СДПА). Об этом заявила лидер либералов Беате Майнль-Райзингер. Пока неизвестно, дойдет ли дело до новых выборов. АНП и СДПА еще не комментировали, намерены ли они продолжить переговоры в двустороннем формате и сформировать правительство без третьего партнера, но комментарий Майнль-Райзингер о готовности поддерживать их в парламенте по определенным вопросам указывает на то, что такой сценарий возможен. Эти две партии контролируют 92 из 183 мест в парламенте, что обеспечивает минимальное большинство в один голос, а потому при голосовании требуется поддержка третьей политической силы, чтобы гарантировать принятие наиболее важных законов.

29 сентября 2024 года в Австрии прошли очередные парламентские выборы. По их итогам впервые в своей истории победу одержала АПС с рекордными для себя 29,2% голосов. Однако из-за нежелания других парламентских партий вступать с ней в коалицию переговоры о формировании нового правительства ведутся между правящей АНП, набравшей 26,5%, СДПА с 21% и с партией NEOS с 9% голосов.