Администрация Байдена намерена запретить беспилотники из Китая

Администрация Байдена рассматривает возможность введения правила, которое может ограничить или запретить использование китайских дронов в США. Это последняя из серии мер, направленных на решение проблем национальной безопасности, связанных с крупнейшим геополитическим соперником страны, отмечает Bloomberg.

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Министерство торговли США заявило, что запрашивает у компаний комментарии о возможном влиянии предлагаемого правила в отношении дронов из Китая и РФ. Крайний срок подачи комментариев - 4 марта. Это означает, что окончательное решение будет принимать уже администрация Трампа, которая вступит в должность 20 января. Как заявила министр торговли США Джина Раймондо, обеспечение безопасности цепочки поставок технологий беспилотных летательных аппаратов имеет решающее значение для защиты нашей национальной безопасности. По ее словам, предлагаемое правило "является важным шагом в защите Соединенных Штатов".

В прошлом году дроны привлекли внимание конгрессменов. Республиканцы в палате представителей попросили администрацию Байдена рассекретить информацию о рисках, связанных с этими летательными аппаратами. По словам законодателей, две китайские компании из Шэньчжэня, Da Jiang Innovations и Autel Robotics, контролируют около 90 процентов мирового рынка дронов. Министерство торговли США возглавило шаги по противодействию Китаю в сфере технологий. В прошлом году оно представило меры, которые запрещают использование оборудования и программного обеспечения китайского и российского производства для подключенных к сети транспортных средств.