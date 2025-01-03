В Италии поставили рекорд по пострадавшим на Новый год

По данным МВД Италии, зафиксированным в период с 30 по 31 декабря, во время празднования Нового года пострадали 309 человек, 69 из них были госпитализированы, что больше, чем в прошлом году, когда пострадало 274 человека.

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Из них 12 человек получили огнестрельные ранения, что является стабильным показателем по сравнению с 2024 годом.

Число мелких травм возросло до 90, по сравнению с 64 в прошлом году, а серьезных травм - до 34 (27 в 2024 году).

Количество арестов и жалоб также увеличилось: 146 арестов и 520 жалоб из примерно 28 200 человек, проверенных в семи крупных городах.