Заключенный захватил заложников во французской тюрьме

Днем в пятницу, 3 января, заключенный тюрьмы французского города Арль взял в заложники четверых медработников и надзирателя. Об этом сообщает газета La Provence.

Заключенный, находящийся в тюремном лазарете, удерживает пятерых человек под угрозой применения «самодельного холодного оружия». Здание тюрьмы окружили полицейские.

По данным La Provence, заложников захватил 37-летний мужчина, известный французской полиции и системе правосудия своими многочисленными правонарушениями. С 2013 года он также известен властям как приверженец радикального ислама.

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По информации газеты, заключенный захватил заложников, получив отказ в переводе в другое исправительное учреждение. Источник BFMTV в тюрьме Арля заявил, что этот заключенный - «человек психиатрического профиля».

Тюрьма строгого режима в Арле, городе на юго-востоке Франции (регион Прованс), была построена в начале 1990-х годов. Она рассчитана на 159 заключенных. Сейчас в этой тюрьме отбывают наказание 137 человек, приговоренных к длительным срокам за причастность к организованной преступности или особо тяжким преступлениям.