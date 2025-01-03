Шмыгаль рассказал о данном Зеленским поручении

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Владимир Зеленский поручил произвести на украинских предприятиях около трех тысяч ракет и 30 тысяч дальнобойных дронов. Об этом сообщают украинские СМИ.

Шмыгаль заявил, что на 2025 год в оборонный бюджет Украины заложено два триллиона 230 миллиардов гривен. Ожидается, что расходы на вооружение и военную технику составят не менее 739 миллиардов гривен.

Шмыгаль заявил, что Украина планирует развивать «датскую модель», в рамках которой союзники страны будут закупать оружие у украинских предприятий для нужд ВСУ. В 2025 году в рамках такой схемы украинские предприятия рассчитывают привлечь более миллиарда долларов.

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В ноябре Зеленский сообщил, что за 2024 год Украина произвела сто ракет. Он отмечал, что над производством оружия для ВСУ работают около 800 украинских компаний.