Президент Беларуси анонсировал визит в Китай

В программу встреч и визитов наступившего года, сообщил 3 января Александр Лукашенко, включен и его визит в Поднебесную.

Концентрируя внимание 3 января руководство всех регионов Беларуси на напряженный период в жизни страны, глава государства подчеркнул важность его предстоящего посещения Китая для развития страны, информирует БЕЛТА.

Предстоящий визит в КНР президент связывает, прежде всего, с успешным развитием республики.

"Что такое встреча с Си Цзиньпином и визит в Китай? Это будущее нашей страны. Сотрудничество с Китаем - это великое дело", - констатировал белорусский лидер.

Он пояснил также, что в ближайшее время у него предстоит проведение и ряд традиционных мероприятий, поэтому, обращаясь к представителям власти на местах, попросил активно участвовать в подготовке к выборам главы государства, намеченных на 26 января.