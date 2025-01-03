ФБР предупредило о подражателях теракту в Новом Орлеане

ФБР и Министерство внутренней безопасности США разослали правоохранительным органам по всей стране разведывательный бюллетень, предупреждающий о появлении подражателей после атаки в Новом Орлеане. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседников ABC, бюллетень был разослан в качестве меры предосторожности, чтобы привлечь внимание полицейских к «любой деятельности, которая может указывать на использование транспортных средств в качестве орудия массовых убийств».

В бюллетене отмечается, что террористы «Исламского государства»* (запрещенная в России террористическая организация) с 2014 года пропагандируют использование транспорта для терактов. В ФБР ранее заявили, что исполнитель теракта в Новом Орлеане Шамсуд-Дин Джаббар называл себя последователем этой террористической группировки.

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Источники ABC News сообщили, что в последние месяцы террористы начали активно призывать своих сторонников к совершению «низкотехнологичных атак» с большим количеством жертв. При этом ответственность за атаку в Новом Орлеане пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

В бюллетене ФБР также перечислены признаки подготовки атак, включая покупку поддельных документов и аренду автомобилей в кредит.

В новогоднюю ночь автомобиль въехал в людей, гулявших по центру Нового Орлеана. После этого водитель машины открыл стрельбу по прохожим. Он был ликвидирован в ходе перестрелки с полицией. Жертвами нападения стали 14 человек, еще 16 человек были госпитализированы, восемь из них находятся в отделении интенсивной терапии.

Нападение было квалифицировано как теракт, его исполнителем оказался 42-летний ветеран армии США Шамсуд-Дин Джаббар. Позже выяснилось, что он также заложил несколько взрывных устройств в этом районе

* запрещенная в России террористическая организация.