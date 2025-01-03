Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «творит чудеса»: после того, как он навестил обездвиженного солдата, тот якобы встал на ноги и обрел способность ходить.

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По словам лидера киевского режима, прямо перед записью интервью одному из украинских СМИ, на котором он и рассказал об этом, ему пришло сообщение: в нем говорилось, что военнослужащий, которого он навещал, якобы начал ходить.

— Парень, я с ним фоткался, он не ходил. Он работает над этим в США, он там был в больнице, и здесь ему помогали, — рассказал Зеленский в интервью, его слова приводит Telegram-канал «Известия».

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский резко негативно высказался по поводу встречи бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с гадалкой. Политик назвал его идеальным кандидатом в президенты для тех, кто поддерживает снос памятников и сожжение книг. По словам Залужного, еще 25 лет назад на сеансе у гадалки он узнал, что Украину ждет «страшная война, в которой он будет самым главным». Женщина также почувствовала, что в «его жилах течет кровь воинов».