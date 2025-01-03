На границе Афганистана и Пакистана возобновились перестрелки

В пятницу, 3 января, на афганско-пакистанской границе возобновились перестрелки между военными двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ Афганистана.

Представитель губернатора афганской провинции Хост заявил, что в ночь на 3 января пакистанские военные обстреляли из минометов три населенных пункта в приграничных районах Афганистана. Афганские военные «дали решительный отпор». Информацию о погибших и пострадавших СМИ не приводят.

В МИД обеспокоились напряженностью на границе Афганистана с Пакистаном

Бои на границе Афганистана и Пакистана начались в конце декабря 2024 года. В Минобороны Афганистана сообщали, что военные страны атаковали «центры и укрытия враждебных сил и их сторонников» в Пакистане в ответ на авиаудары по афганской территории.

Пакистан наносил авиаудары по приграничной восточной провинции Пактика в Афганистане, назвав своей целью места укрытий пакистанских боевиков, поддерживающих афганское руководство. В Кабуле заявили, что жертвами атаки стали 46 человек, большинство из которых - женщины и дети.