Зеленский раскрыл подробности о личном разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп ждет его «одним из первых». Об этом глава государства сказал в ходе телемарафона, запись которого доступна на YouTube.

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«Трамп сказал мне: "Одним из первых визитов я буду ждать именно вас"», — заявил Зеленский.

По его словам, новоизбранный президент США назвал завершение конфликта на Украине своим приоритетом.

Зеленский заявил о желании и способности Трампа «принести мир»

Зеленский также намекнул, что встреча по этому поводу пройдет после инаугурации 20 января. По его словам, на этой встрече начнется выстраивание шагов, которые приведут к завершению горячей фазы конфликта, рассказал Зеленский.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россию не заинтересовали сигналы команды Трампа по Украине.