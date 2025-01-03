Лукашенко оценил призывы оппозиции голосовать против всех

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал призывы белорусской оппозиции за рубежом голосовать на предстоящих 26 января выборах президента против всех, а также вновь подчеркнул, что власть не собирается оказывать давление на кого-либо.

"Конечно, наши беглые уже настропалили Запад. Вы и сами видите их политику: "Галасуем супраць усiх"("Голосуйте против всех - прим. ТАСС). Еще голосование не началось, может, кто-то снимется с этой дистанции и так далее, а уже "супраць усiх". Еще не услышали, о чем эти кандидаты будут говорить, нет - "супраць усiх". Но это их дело, их право заявлять", - заявил Лукашенко на встрече с доверенными лицами, сообщает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, из-за границы "легко вякать".

"Надо приезжать сюда и участвовать в выборах. Как приехать - на этот вопрос уже несколько раз отвечали", - отметил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что не собирается "как президент давить на кого-то".

"Никакого издевательства, никаких политзаключенных у нас нет. Это предвыборная кампания, это выборы - здесь люди должны решать все так, как они сочтут нужным. Уже потом, как я говорил, извините, избрали - давайте будем работать", - сказал президент.

Лукашенко уже в седьмой раз будет баллотироваться на пост главы белорусского государства. В президентской гонке в Белоруссии принимают участие пять кандидатов.