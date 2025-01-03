Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в отказе от Приднестровья

Бывший премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил президента Майю Санду и правительство Дорина Речана в предательстве национальных интересов и отказе от жителей Приднестровья ради европейской интеграции.

"Власть отказалась от Приднестровья, положив его жителей - граждан Республики Молдова - на забрызганный слюной алтарь евроинтеграции. Для тех, кто на словах воюет с изменниками Родины, предательство куда слаще!" - написал в своем блоге Филат, который дал старт политической карьере Санду и Речана, назначив их министрами в свой кабинет в 2012 году.

Он раскритиковал отказ властей от переговоров с "Газпромом", который привел к прекращению подачи газа в Приднестровье и, как следствие, к потере дешевой электроэнергии. Филат подчеркнул, что Санду и ее правительство демонстрируют "высокомерие и некомпетентность" в отношениях с Тирасполем и Москвой.

Экс-премьер также выразил обеспокоенность ростом тарифов на газ и электричество, назвав попытки Кишинева завоевать симпатии жителей Приднестровья шантажом.

"Шантажировать Россию участью приднестровцев - чистое безумие! Санду забыла, что на дворе не 2021 год и никто из ее пока еще друзей вписываться за Кишинев перед Москвой уже не станет. Ну что ж, поздравляю вас, госпожа президент! Вы и ваши опричники, по скудоумию своему и дикости, отдаете в легкую Приднестровье России", - добавил Филат, отметив, что такая политика лишь усиливает влияние Москвы в регионе.

Накануне поставщики электроэнергии в Молдавии инициировали двукратное увеличение тарифов, после чего расходы домохозяйств на электроэнергию вырастут с сегодняшних 4,4 млрд леев ($239 млн) в год до 9 млрд леев ($489 млн). По мнению экономистов, последствия этого будут сильнее, чем в 2022 году, когда годовая инфляция, как и в начале лихих девяностых годов прошлого века, достигла в Молдавии 35%.

Поставки газа в Молдавию были прекращены с января после отказа правительства Речана урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо, которую российская сторона оценивает на уровне $709 млн, а Счетная палата республики в $590 млн. В итоге на территории Молдавии и непризнанного Приднестровья были введены режимы чрезвычайного положения и экономия энергоресурсов до урегулирования ситуации.

Молдавия снабжается газом из других источников, поэтому дефицит этого вида топлива испытывает только Приднестровье. Однако на российском газе работала расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, которая принадлежит российской компании Интер РАО и покрывает до 80% потребностей Молдавии. После прекращения поставок "Газпрома", она перешла на уголь, которого хватит на 50 суток и прекратила снабжение Молдавии, что грозит блэкаутом.