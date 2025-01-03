Деревню в Кении завалило космическим мусором

На этой неделе в кенийской деревне Макуэни рухнул кусок космического мусора весом около полутонны. Как пишет The New York Times, объект не причинил никому вреда, но напугал местных жителей, которые «боялись бомбы или чего-то еще похуже».

Светящееся металлическое кольцо диаметром более 2,5 метра и весом около 500 килограммов упало с неба в отдаленной деревне в Кении. Объект оказался частью космического мусора, скопившегося на орбите Земли после шести десятилетий исследования космоса и на фоне растущего числа коммерческих запусков.

Кенийское космическое агентство идентифицировало объект как разделительное кольцо ракеты-носителя. В агентстве подчеркнули, что расследуют происхождение и принадлежность кольца.

«Такие объекты обычно сгорают при входе в атмосферу Земли или падают на пустых территориях, к примеру, в океанах», - заявили представители космического агентства, назвав инцидент «единичным случаем».

Эксперты, опрошенные NYT, предупредили, что частота таких инцидентов будет расти, поскольку количество мусора на орбите вокруг Земли резко увеличивается.

Астрономы предложили отслеживать космический мусор с помощью ИИ

Ранее ученые из Канзасского университета предупредили о серьезном ущербе от освоения Луны. На поверхности спутника уже скопилось множество предметов и отходов - мячи для гольфа, флаги, 12 пар обуви, контейнеры, оставленные астронавтами, а также человеческие экскременты (их тоже выбросили американские астронавты - всего 96 специальных пакетов с фекалиями, мочой и рвотными массами) и другой мусор.