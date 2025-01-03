Депутат Рады задал Зеленскому вопрос с подвохом

Арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал решение Владимира Зеленского перенести дату празднования Рождества на Украине и спросил, планирует ли Зеленский перенести и свой день рождения. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский подписал закон, в соответствии с которым Рождество на Украине теперь празднуется 25 декабря, а не 7 января. Рождество в ночь на 25 декабря отмечают католики, протестанты и некоторые другие церкви, которые придерживаются новоюлианского календаря. Рождество в ночь на 7 января празднуют четыре православные церкви - Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская, а также восточнокатолические церкви.

«Владимир Александрович, позвольте уточнить, а вы свой день рождения в этом году тоже на 14 дней раньше теперь будете праздновать, или это нововведение коснулось только Иисуса Иосифовича?» - написал Дубинский, обращаясь к Зеленскому.

Бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров ранее заявил, что украинские власти заставляют граждан праздновать Рождество не 7 января, а 25 декабря. Он отмечал, что во многих украинских храмах уже не проводятся рождественские службы 7 января.