Названы мотивы взорвавшего Tesla Cybertruck военного

Бывший американский военный Мэттью Ливельсбергер, взорвавший Tesla Cybertruck возле отеля Trump International, за шесть дней до происшествия расстался с женой. Как сообщает New York Post со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования, мужчина мог руководствоваться личными мотивами.

Утром 1 января в Лас-Вегасе возле отеля Дональда Трампа взорвался электрический пикап Tesla Cybertruck. По данным полиции, 37-летний Ливельсбергер арендовал электромобиль в Колорадо, приехал на нем в Вегас и устроил взрыв. Происшествие квалифицировали как теракт. Ливельсбергер погиб на месте, еще семь человек, оказавшихся рядом с авто, получили легкие ранения.

Маск объяснил взрыв Tesla Cybertruck

По словам источников New York Post, Ливельсбергер покинул свой дом в Колорадо-Спрингс на следующий день после католического Рождества - на фоне ссоры с женой из-за его предполагаемой неверности. Супруга, недавно родившая от Ливельсбергера, заявила, что знает о его измене.

New York Post отмечает, что ранее полиция склонялась к политическим мотивам происшествия - взрыв произошел у отеля новоизбранного президента США, причем взорван был автомобиль компании Илона Маска, близкого союзника Трампа.

Ливельсбергер служил в Афганистане в 2017 и 2018 годах. Его дядя Дин Ливельсбергер рассказал журналистам, что его племянник поддерживал республиканцев и любил Трампа.