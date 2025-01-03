В Южной Корее завели дело против охраны президента

В Южной Корее возбудили уголовное дело против начальника президентской охраны Пак Чон Чжуна и его заместителя из-за препятствия аресту главы государства Юн Сок Ёля.

«В отношении начальника службы безопасности и его заместителя открыто дело по статье о неповиновении, их уведомили о необходимости явиться на допрос к 4 января», — приводит заявление полиции газета «Чосон ильбо».

Ранее правоохранители приостановили исполнение ордера на арест Юн Сок Ёля из-за препятствий со стороны службы президентской охраны.

3 января правоохранители прибыли в резиденцию Юн Сок Ёля, чьи полномочия были приостановлены в результате объявленного ему импичмента, для его ареста по делу о мятеже.

Однако представители южнокорейского лидера заявили о незаконности попытки его ареста и пообещали принять ответные меры в рамках закона.