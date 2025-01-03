Посол Китая раскрыл планы на отношения с Россией

Китай хочет усилить стратегическую координацию с Россией, так как обе страны поддерживают друг друга в вопросах суверенитета и отстаивания собственных интересов.

Об этом написал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в статье для РИА Новости.

«Китайская сторона высоко ценит позицию России и твердо поддерживает усилия России по обеспечению национальной безопасности, стабильности, развития, процветания, суверенитета и территориальной целостности», — отметил дипломат.

Чжан Ханьхуэй также подчеркнул, что благодаря усилиям президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина отношения Москвы и Пекина переживают лучший этап за всю историю. Он также напомнил, что страны объединяют общие даты, включая 80-летие окончания Великой Отечественной войны.