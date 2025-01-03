Администрации Трампа предрекли «гражданскую войну» из-за Украины

В администрации избранного президента США Дональда Трампа может развернуться настоящая «гражданская война» по вопросу стратегии Вашингтона по Украине.

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Об этом в беседе с РИА Новости заявил американский журналист Джексон Хинкл.

«Думаю, на поверхности они будут следовать мирной линии Трампа, но за кулисами, полагаю, развернется «гражданская война»», — подчеркнул он.

Называя потенциальных членов новой администрации США из политического лагеря, который не настроен против Москвы, Хинкл упомянул кандидата на пост министра здравоохранения Роберта Кеннеди — младшего и кандидата на пост главы нацразведки Тулси Габбард.

До этого Хинкл заявлял, что Индия может стать той страной, где могла бы состояться встреча президента России Владимира Путина и Трампа.

В конце декабря министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что российская сторона слышит сигналы от команды избранного главы Белого дома Дональда Трампа о заинтересованности в возобновлении диалога.