Главы МИД ФРГ и Франции отправились с необъявленным визитом в Сирию

Министры иностранных дел ФРГ и Франции Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро отправились с необъявленным визитом в Сирию для переговоров с главой новых сирийских властей Ахмедом аш-Шараа, сообщает МИД Германии.

«Вместе со своим французским коллегой Барро и от имени ЕС она (Бербок. — RT) проведёт переговоры с Ахмедом аль-Шараа и представителями сирийского гражданского общества», — говорится в пресс-релизе.

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