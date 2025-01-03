В Казахстане впервые за пять лет пройдет парад Победы

Астана проведет в мае 2025 года военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тили" (Родной язык).

Это будет первый парад Победы в стране с 2019 года.

По словам Токаева, это событие займет видное место в государственной повестке нынешнего года. План празднования юбилея достаточно насыщенный, центральным событием станет парад в столице, отметил глава государства.

9 мая в Астане будут чествовать ветеранов и тружеников тыла, ни один из них не останется без внимания, подчеркнул Токаев. Также будут организованы концерты и выставки, сняты документальные фильмы и телепрограммы, изданы исторические книги. Казахстан с 2020 года не проводил военные парады, сначала из-за распространения коронавирусной инфекции, а потом в целях экономии.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что страны Содружества независимых государств (СНГ) совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне.