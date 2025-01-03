Владимир Зеленский заявил, что власти европейских стран попросили Киев забрать домой украинцев, которые не работают и не платят налоги в Европе, но Украина не согласна на «выборочное» возвращение соотечественников. Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам Зеленского, в Европе разделили украинских беженцев на работающих и тех, которым выплачивают помощь. Последних европейские страны хотели бы отправить обратно на Украину, заявил он.

Как утверждает Зеленский, власти стран Европы попросили его обратиться к неработающим украинским беженцам и позвать их домой. При этом призыв не должен касаться дешевой украинской рабочей силы.

«Я им говорю, смотрите, давайте так: немного больше ПВО и я скажу - возвращайтесь все. Но я буду возвращать всех, а не только тех, кто у вас не работает. А они говорят: нет, те, что у нас работают, пусть работают, а эта часть пусть возвращается», - рассказал Зеленский.

В октябре 2024 года Зеленский сообщил, что власти стран ЕС планируют заставить украинцев, не работающих в Европе, вернуться на Украину. Как отмечал Зеленский, за рубежом «рады видеть не всех украинцев».

На Украине сделали прогноз по возвращению беженцев

По его словам, в Германии как минимум 300 тысяч из 1,1 миллиона украинцев нигде не работают и «даже не пытаются трудоустроиться». Зеленский считает, что в итоге многие украинцы добровольно вернутся в страну, так как власти стран ЕС прекратят им помогать.