В Раде задали неудобный вопрос Зеленскому

Народный депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук задал неудобный вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому после его слов о втором сроке. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Зеленский до этого в интервью сообщил, что пойдет на второй срок президента Украины, если он «сделает больше, чем может».

«Еще больше? Это что?»— написал Дмитрук.

Нынешний президент Украины добавил тогда, что не принял окончательное решение о баллотировании на новый срок.

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Ранее Дмитрук сообщил, что Киев понесет колоссальные финансовые и репутационные потери из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины.