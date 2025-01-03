Зеленский высказался о достижениях российской армии

Владимир Зеленский заявил, что российские военные продвигаются в Донбассе, из-за чего ВСУ находятся в сложном положении. Об этом сообщили украинские СМИ.

Ранее глава ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска участвуют в «чрезвычайно ожесточенных» боях, поскольку российские силы приближаются к стратегически важному Красноармейску (на Украине город называют Покровском). Сырский объявил, что для укрепления украинских позиций придется принять «нетрадиционные решения».

Зеленский рассказал о сильном козыре в переговорах

Красноармейск - ключевой железнодорожный и автомобильный узел для ВСУ. СМИ сообщали, что российские войска находятся всего в нескольких километрах от окраин города. The New York Times отмечала, что ВС РФ продвигаются в Донбассе самыми быстрыми темпами с 2022 года, получая контроль над сотнями квадратных километров территории. Зеленский 2 января заявил, что российские силы продолжают продвигаться.

«Они давят на ребят [военных ВСУ - прим.ред.], которые уставшие, и это факт. Сделаем все, чтобы по крайней мере в январе была стабилизация на фронте. Это очень сложно. Если дойдет всё то, что пообещали, <…> если новая администрация США будет поддерживать, а не наоборот. Этот пазл зависит от многих деталей», - сказал Зеленский.

Он добавил, что ВСУ рассчитывают не только на поставки американского оружия, но и на контингент, который сейчас обучается. В то же время Зеленский подчеркнул, что ожидаемое Украиной оружие «уже в пути».