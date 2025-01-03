Токаев заявил о непобедимости России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия непобедима, и призвал к переговорам по украинскому кризису. Об этом Токаев рассказал в интервью Ana tili.

Токаев подчеркнул, что конфликт на Украине «особенно сложен», а его урегулирование зависит от воли политиков. Президент Казахстана отметил, что Астана заявляет о необходимости переговоров с самого начала кризиса.

«Складывается особая ситуация: Россия непобедима с военной точки зрения, а Украина с помощью своих союзников на Западе надеется выстоять», - подчеркнул Токаев.

Он добавил, что Казахстан действует на международной арене «согласно своим потенциалу и возможностям», но всегда готов помочь другим странам в решении международных проблем. Казахстан намерен установить взаимовыгодные прагматические отношения со всеми заинтересованными государствами, заключил Токаев.

Путин высказался о реакции Запада на мирные инициативы Москвы

Ранее на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем Токаев заявил, что Россия непобедима в военном отношении. Он предупредил, что дальнейшая эскалация приведет к непоправимым последствиям «для всего человечества». Президент Казахстана выразил сожаление, что хороший шанс на перемирие был упущен с отказом Украины заключить Стамбульское соглашение.

Токаев призывал внимательно рассмотреть мирные инициативы разных стран. По его мнению, в первую очередь необходимо добиться прекращения огня, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов.