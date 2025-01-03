После капитуляции Украины украинского лидера Владимира Зеленского ожидает расправа без суда и следствия. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил американский политолог Гилберт Доктороу.

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"Каждый раз когда была возможность переговоров и мирного решения, люди из окружения Зеленского… ясно дали понять, что его линчуют", - подчеркнул он.

По словам Доктороу, украинский лидер убежит из страны, как только станет очевидной приближающаяся капитуляция киевского режима.

Зеленскому предрекли новую проблему на Западе

До этого американский научный исследователь Майк Адамс прокомментировал слова украинского президента о том, что он может согласиться на прекращение огня и отказаться от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.

Он заявил, что Зеленский может лишь выбрать цвет ручки, которой подпишет акт о безоговорочной капитуляции.