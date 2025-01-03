В Турции призвали к немедленному прекращению огня на Украине

Турция желает немедленного прекращения огня и установления мира на Украине. С таким призывом выступил глава турецкого МИД Хакан Фидан по итогам переговоров с бельгийским коллегой Бернаром Квентином, передает ТАСС.

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«Мы обсудили региональные темы, в том числе Украину. Мы, конечно, хотим немедленного прекращения огня и установления мира на Украине. Мы высказали наши мысли на этот счет в ходе переговоров», — сказал он.

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Фидан отметил, что завершение конфликта приведет к разрешению миграционного и экономического кризисов. Помимо этого, министр прокомментировал ситуацию в Сирии, выразив надежду на «скорейшее строительство собственного будущего» сирийским народом.