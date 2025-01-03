В Китае заявили, что как никогда близки к цели воссоединения с Тайванем

Китай как никогда близок к реализации цели по воссоединению с Тайванем. Об этом в статье для РИА Новости заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

"Китай как никогда в истории близок к достижению цели великого возрождения китайской нации, полон уверенности и обладает силами, чтобы реализовать эту цель", - подчеркнул он, говоря о Тайване.

По словам Ханьхуэя, Китай обязательно достигнет цели воссоединения Тайваня. Остров, отметил дипломат, вернется "в объятия" Китая, и никто не сможет помешать этому процессу.

Несколько кораблей и самолетов армии Китая приблизились к Тайваню

3 января Вооруженные силы Тайваня сообщили, что семь кораблей и 24 самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приблизились к острову.