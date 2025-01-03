Глава МИД Венесуэлы подверг критике обращение Аргентины в МУС

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто подверг резкой критике обращение властей Аргентины в Международный уголовный суд (МУС) в связи с арестом аргентинского жандарма Науэля Гальо.

"Аргентинское правительство [президента Хавьера] Милея в очередной раз устраивает жалкое шоу <...> и ссылается на Римский статут МУС, который им явно неизвестен, чтобы подпитать свою больную политическую одержимость", - написал министр в своем телеграм-канале. Он обвинил "чиновников марионеточного правительства Милея" в террористической программе и подрывной деятельности против Венесуэлы.

Гальо был арестован 8 декабря 2024 года при попытке незаконного въезда в Венесуэлу с территории Колумбии. 27 декабря Генеральная прокуратура Венесуэлы обвинила его в связях с террористическими группировками с целью дестабилизации обстановки в республике.

Аргентинские власти утверждают, что Гальо поехал в Венесуэлу, чтобы навестить своего сына и его мать, гражданку этой страны. Правительство Аргентины в четверг подало в МУС иск к властям Венесуэлы в связи с задержанием Гальо.