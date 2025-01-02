Скончалась соосновательница итальянского модного дома Missoni

Соосновательница итальянского модного дома Missoni Розита Миссони умерла 2 января в возрасте 93 лет. Об этом сообщает La Republica, не раскрывая причин смерти.

Компания Missoni была основана в 1953 году Миссони и ее супругом Оттавио. Фирма занималась выпуском трикотажной одежды. Одним из самых узнаваемых элементов бренда является зигзагообразный узор, а визитной карточкой – смелое сочетание ярких цветов и орнамента.

По данным на 2023 год Missoni присутствовал в 20 странах, а годовой доход модного дома составлял 135 миллионов долларов.

Сама Миссони родилась в итальянской провинции Варезе в семье портных. С мужем она познакомилась во время Олимпийских игр 1948 года в Лондоне, где супруг не только участвовал в турнире, но и создал спортивные костюмы для итальянской команды.

Контроль над бизнесом супруги передали своим детям в 1997 году. Супруг Миссони скончался в мае 2013 года в возрасте 92 лет.