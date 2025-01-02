Подорвавший Cybertruck в Лас-Вегасе мужчина покончил с собой перед взрывом

Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе мог покончить с собой перед взрывом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на шерифа Лас-Вегаса Кевина Макмахилла.

По словам шерифа, подозреваемый Мэттью Ливельсбергер закончил жизнь самоубийством перед тем, как взорвать автомобиль. При этом сам мужчина находился внутри машины.

«Человек получил огнестрельное ранение в голову до взрыва автомобиля», — заявил Макмахилл.

Шериф также добавил, что личность подозреваемого подтверждается найденными документами, а также совпадением татуировок на теле. При этом подозреваемый являлся действующим военнослужащим, а также служил той же базе, что и подозреваемый в теракте в Новом Орлеане. Однако Макмахилл подчеркнул, что на данный момент полиция не обнаружила никаких подтверждений того, что оба фигуранта были как-то связаны или служили в одном подразделении.

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Напомним, что ранее в США произошло два террористических акта — 1 января грузовик намеренно въехал в толпу людей в Новом Орлеане, https://news.rambler.ru/incidents/53999226-10-chelovek-pogibli-v-rezultate-intsidenta-v-novom-orleane-v-ssha/ после чего возле гостиницы избранного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla Cybertruck.