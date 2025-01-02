Подорвавший Cybertruck в Лас-Вегасе мужчина покончил с собой перед взрывом

Мэттью Ливельсбергер, который подорвал электромобиль Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, совершил самоубийство прямо перед детонацией, сидя внутри машины. Об этом в четверг, 2 января, сообщил начальник городской полиции Кевин Макмахилл.

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По словам шерифа, опознать преступника удалось благодаря найденным внутри транспорта удостоверяющим личность документам, а также по татуировкам на его теле.

— Человек получил огнестрельное ранение в голову до взрыва автомобиля, — передает слова Макмахилла РИА Новости.

Шериф 1 января сообщил о том, что возле гостиницы Trump International Hotel произошел взрыв пикапа Tesla Cybertruck. В результате случившегося один человек погиб, еще семеро были ранены.

Очевидцы рассказали, что сразу после этого в небо поднялся густой клуб дыма. Полицейские оперативно перекрыли дороги возле башни, местным жителям рекомендовали не посещать район происшествия.

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Позже правоохранители обнаружили в машине компоненты СВУ, включая трубки, химические вещества и порох от фейерверков. Предприниматель Илон Маск также заявил о том, что руководство Tesla расследует это происшествие.