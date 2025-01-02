США вернут в Бразилию изумруд весом в 380 килограммов. Драгоценный камень, чья стоимость оценивается в 1 миллиард долларов, был незаконно добыт в 2001 году в бразильском штате Баия, а в 2005 году отправлен в США по поддельным документам.

Изумруд был помещен на один из складов в Новом Орлеане, который вскоре был затоплен во время урагана "Катрина". Драгоценность была обнаружена дайверами, затем ее следы на некоторое время потерялись, пока в 2008 году камень не оказался на хранении в полиции Лос-Анджелеса.

Репатриация изумруда считается победой бразильской системы правосудия, которая с 2015 года планомерно работала над возращением камня.

Как ожидается, изумруд, внесенный в список национального достояния южноамериканской страны, будет выставлен в Национальном музее Рио-де-Жанейро, однако точных сведений о дате его возвращения в Бразилию пока нет.