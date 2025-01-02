Маск призвал к реформе ФБР

Миллиардер и предприниматель из США Илон Маск заявил, что Белый дом должен провести реформу Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом он заявил в социальной сети X.

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Такое заявление он сделал в ответ на новость о том, что ФБР направит своих агентов на расследование актов терроризма по всей стране. При этом ранее в США произошло сразу два случая терроризма — наезд на пешеходов в Новом Орлеане и подрыв автомобиля Tesla в Лас-Вегасе.

«Необходима серьезная реформа в ФБР», — заявил он.

Ранее Маск прокомментировал взрыв автомобиля Tesla в Лас-Вегасе.