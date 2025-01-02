В Хьюстоне прошел обыск по делу о наезде на людей в Новом Орлеане

В северной части американского города Хьюстон (штат Техас) прошел обыск в связи с наездом на пешеходов 1 января в Новом Орлеане (штат Луизиана). Как сообщает телеканал NBC, обыск длился 11 часов, передает «Интерфакс».

В ходе оперативных мероприятий власти отмечали, что эти действия имеют отношение к событиям в Новом Орлеане, но не уточняли, что именно ищут. Впоследствии официальные лица заверили местных жителей, что опасности для них нет.

В обыске участвовали штурмовое подразделение ФБР SWAT, взрывотехники, специалисты по борьбе с терроризмом, переговорщики на случай кризисных ситуаций. В ходе работы следователей о задержаниях в Хьюстоне не сообщалось.

В результате наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане 15 человек погибли и более 30 получили ранения. Водитель, 42-летний бывший американский военнослужащий из Техаса Шамсуддин Джаббар, после наезда вышел из пикапа и начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь и застрелила преступника.