Полиция задержала подозрительного мужчину у конгресса США

У здания конгресса США был задержан подозрительный мужчина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Капитолия.

Отмечается, что мужчина находился в автомобиле поблизости от здания конгресса страны. Его транспортное средство привлекло внимание полицейских после того, как водитель выехал на пешеходную дорожку, после чего заехал на газон.

«Мы расследуем подозрительный автомобиль около Конститьюшн-авеню и 3-й Стрит», — сказано в сообщении полиции.

Помимо этого, полиция также посоветовала граждан страны избегать посещения данного района, пока ведется расследование. Кроме того, правоохранительные органы временно перекрыли несколько ближайших улиц.

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