В ФБР рассказали подробности о совершившем нападение в Новом Орлеане террористе

Заместитель помощника директора ФБР Кристофер Райа на пресс-конференции заявил, что Шамсуд Дин Джаббар, который является исполнителем теракта в Новом Орлеане, действовал в одиночку.

Об этом передаёт ABC News.

Отмечается, что власти больше не считают, что в нападении есть другие подозреваемые.

Тем не менее, ФБР всё ещё выясняет, общался ли Джаббар с кем-либо непосредственно перед терактом.

Кроме того, Райа заявил, что Джаббар присоединился к ИГИЛ* этим летом, а также признал, что власти рассматривают произошедшее как преднамеренный «акт терроризма».

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* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.