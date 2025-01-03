Суд Хельсинки продлил задержание танкера Eagle S под флагом Островов Кука, подозреваемого в повреждении электрокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией.

«Заседание суда было закрытым, рассматриваемые документы также держались по требованию полиции в секрете. Главный инспектор полиции Сами Лииматайнен обосновал закрытый режим следственными соображениями, поскольку досудебное расследование все еще находится на ранней стадии», — цитирует ТАСС сообщение финских СМИ.

Национальное бюро расследований арестовало судно 28 декабря и направило его в территориальные воды страны. Сейчас оно стоит в порту Килпилахт в Порвоо.

С просьбой отменить арест танкера, который власти Финляндии рассматривают как судно российского «теневого флота», обратился владелец судна — компания Caravella. Представлявший ее интересы адвокат Герман Юнгберг ходатайствовал о проведении открытого заседания, но прошение не было удовлетворено.

Полиция подозревает, что судно бросило якорь в море и намеренно протащило его или якорную цепь по морскому дну, повредив 25 декабря электрокабель между Финляндией и Эстонией, а также четыре коммуникационных кабеля: три Эстония — Финляндия и один Финляндия — Германия.

Судно арестовано в качестве доказательства по уголовному делу. На борту проводятся технические исследования и допросы экипажа. Ожидается, что расследование в целом займет не менее месяца.