Оператор EstLink 2 потребовал арестовать судно Eagle S

Электросетевая компания из Финляндии Fingrid потребовала наложить арест на танкер Eagle S, который подозревают в повреждении энергокабеля EstLink 2. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению компании, соответствующий призыв уже был подан в Окружной суд Хельсинки. При этом ранее судно Eagle S было задержано в порту Финляндии.

«Сегодня компания Fingrid подала заявление в Окружной суд Хельсинки о наложении ареста на судно Eagle S для обеспечения своего иска о возмещении ущерба, причиненного соединению EstLink 2», — сказано в сообщении компании.

Напомним, что подводный энергокабель EstLink 2 расположен между Финляндией и Эстонией. 25 декабря кабель был поврежден — согласно версии Финляндии, к этому причастно судно Eagle S.