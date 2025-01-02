Молдавия планирует запретить работу российских авиакомпаний

Власти Молдавии планируют вести запрет на полеты для авиакомпаний из ряда стран, в том числе российских. Об этом говорится в сообщении министерства инфраструктуры и регионального развития республики, которое с целью "привести национальное законодательство в соответствие с нормами ЕС", вынесло на обсуждение "список авиаперевозчиков, подпадающих под запрет на эксплуатацию на территории Молдавии". В него вошли авиакомпании более чем из 20 стран, в том числе из России, Армении, Афганистана, Киргизии, Танзании, Ирана, Ливии и Судана.

В частности, под запретом окажутся российские авиакомпании "Аврора", "Авиастар-ТУ", "Ижавиа", "Якутия", "РусДжет", "ЮВТ Аэро", "Сибирь", "Авиакомпания Смартавиа", "ИрАэро", "Уральские авиалинии", АЛРОСА, NordStar, "РусЛайн", "Ямальские авиалинии", NordWind, "Икар", "АйФлай", "Победа", "Аэрофлот", "Россия", СКОЛ, "ЮТэйр". Также под запрет попадет FlyOne Armenia, которая входит в группу компаний вместе с молдавской FlyOne.

В 2022 году из-за событий на Украине в Молдавии ввели режим ЧП и закрыли воздушное пространство. В том же году запрет сняли. Молдавская авиакомпания Air Moldova попыталась возобновить полеты в Москву после многочисленных обращений граждан. Однако это решение сразу подвергли критике в контролирующей парламент проевропейской Партии действия и солидарности, заявив о необходимости придерживаться позиции стран ЕС в этом вопросе. Позже Управление гражданской авиации Молдавии запретило полеты в РФ, мотивировав свое решение интересами "обеспечения авиационной безопасности".

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В России проживают, учатся и временно работают сотни тысяч граждан Молдавии. В этой ситуации они вынуждены добираться в Москву с пересадками.