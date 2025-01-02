Зеленский заявил о планах восстановить дипотношения с Сирией

Владимир Зеленский заявил о планах восстановить дипломатические отношения с Сирией.

Слова Зеленского приводятся в его Telegram-канале.

«Готовимся восстановить дипломатические отношения с Сирией», — сказал он.

Зеленский также добавил, что программа «Зерно из Украины» будет настроена для сотрудничества с новыми властями Сирии и партнёрами.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина заинтересована в том, чтобы убрать любое российское присутствие в Сирии.