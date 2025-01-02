Трамп назвал США посмешищем после теракта в Новом Орлеане и взрыва в Лас-Вегасе

Избранный президент Дональд Трамп в четверг назвал США "катастрофой" и глобальным "посмешищем" после смертоносного теракта в Новом Орлеане и взрыва Tesla Cybertruck возле его отеля в Лас-Вегасе.

В крайне эмоциональном посте в социальных сетях Трамп раскритиковал "слабое" руководство страны за неспособность защитить американцев от "жестоких подонков" всего через несколько часов после того, как власти сообщили, что расследуют два инцидента в первый день нового года как связанные с терроризмом, сообщает The New York Post.

"Наша страна - это катастрофа, посмешище во всем мире", - выразился 78-летний Трамп на своей платформе Truth Social. "Министерство юстиции, ФБР, а также демократические прокуроры штатов и местные органы прокуратуры не выполнили свою работу", - продолжил он.

Трамп, который не стал упоминать два смертельных инцидента напрямую, продолжил обвинять "неэффективное и практически несуществующее руководство" в нынешнем состоянии страны, заявив, что "они некомпетентны и коррумпированы, потратив все свои часы бодрствования на незаконные нападки на своего политического оппонента".

"США рушатся - насильственная эрозия безопасности, национальной безопасности и демократии происходит по всей нашей стране", - заключил избранный президент.

Раскрыты подробности об обвиняемом в подрыве Tesla в Лас-Вегасе

Его тирада прозвучала через несколько часов после того, как Шамсуд-Дин Джаббар, ветеран армии США, ехавший на пикапе с флагом "ИГ" (группировка признана террористической и запрещена в РФ), врезался в толпу празднующих Новый год на знаменитой Бурбон-стрит в Новом Орлеане, убив 15 и ранив 35 человек. ФБР заявило, что расследует смертоносную бойню как террористический акт, добавив, что следователи не верят, что он действовал в одиночку. Между тем в Бюро также расследуют взрыв грузовика Tesla Cybertruck, произошедший возле отеля Трампа в Лас-Вегасе в среду, как возможный террористический акт.

Фейерверки, зажигательные устройства и канистры с горючим для розжига были найдены обгоревшими в задней части футуристического пикапа после того, как он взорвался, убив водителя и оставив семерых с незначительными травмами.