Раскрыты подробности об обвиняемом в подрыве Tesla в Лас-Вегасе

Обвиняемый в подрыве Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэтью Ливелсбергер 19 лет прослужил в армии США и называет себя экс-начальником разведки сил специального назначения. Подробности о возможном исполнителе преступления раскрыл Shot в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

По данным канала, Ливелсбергер служил на той же военной базе, что и Шамсуд-Дин Джаббар, которого обвинили в совершении теракта в Новом Орлеане. Кроме того, по некоторым данным, он несколько раз бывал в Афганистане до вывода американских войск из страны.

Shot также обнаружил в соцсетях жены Ливелсбергера снимок, сделанный в 2016 году. На фото военнослужащий американского спецназа позирует в футболке с украинским лозунгом.

О подрыве Tesla около отеля в Лас-Вегасе стало известно 1 января. Пострадали семь человек, находившегося внутри машины человека спасти не удалось. В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей в новогоднюю ночь.

После серии происшествий американские политики предупредили, что конфликты с территории Ближнего Востока могут перекинуться и на США. Эксперты допустили, что в стране могут начать действовать радикальные группировки.