Украина в альянсе с европейской страной создала секретные заводы

Варшава и Киев создали на территории Польши совместные предприятия, производящие оружие и боеприпасы. Их существование засекречено. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Польше Петр Лукасевич, сообщает РИА Новости со ссылкой на польское издание Interia.

Лукасевич сказал, что не может подробно обсуждать данную тему, поскольку она является секретной.

«Но сотрудничество уже включает в себя производство беспилотников, ремонт танков, а также происходит в сфере высоких технологий», — признался он.

По его словам, непосредственное соседство с Россией не позволяет афишировать подобное сотрудничество, и «география очень важна в этом контексте». По его словам, Германия и другие страны могут говорить о строительстве подобных военных заводов, потому что географически они расположены далеко от России.

Украина нарастила производство дронов нового поколения

В декабре издание The Wall Street Journal сообщило, что несколько европейских стран намерены оплачивать Киеву производство снарядов и ракет на ее территории.