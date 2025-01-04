В Вашингтоне произошла стрельба, есть пострадавшие

Четыре человека были госпитализированы после стрельбы на северо-востоке Вашингтона в США. Об этом сообщает местная полиция в Х.

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"Предварительно: взрослый мужчина и взрослая женщина обнаружены на месте происшествия, транспортированы в сознании и дышат. Еще двое взрослых мужчин прибыли в больницу, оба в сознании и дышат", - говорится в сообщении.

Стрельба произошла вечером 3 января, полиция не обнародовала личности нападавших и пострадавших из–за продолжающегося расследования. Предварительно установлено, что причиной стрельбы стал "спор".

В среду 1 январе в городе Новый Орлеан пикап белого цвета въехал в толпу людей на пересечении улиц Бурбон-стрит и Ибервиль. По словам представителей правоохранительных органов, подозреваемый объехал все выставленные преграды и быстро поехал по улице, одновременно стреляя по прохожим на протяжении примерно трех кварталов. После ДТП водитель вышел из машины и открыл огонь по людям.

В ФБР и министерстве нацбезопасности США предупредили о потенциальной угрозе новых нападений после событий в Новом Орлеане.