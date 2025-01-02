Появились новые подробности об исполнителях теракта в «Крокусе»

Генпрокуратура Стамбула потребовала от 7,5 до 15 лет тюрьмы для пяти иностранцев, контактировавших с исполнителями терактов в подмосковном «Крокус Сити Холле». Обвинение считает, что иностранцы отдали указания о теракте, передает Anadolu.

Прокуратура Стамбула потребовала приговорить Хофизжона Усмонова, Мутеулло Асоева, Рахматулло Саликова, Мухаммадрахима Фаизова и Хамзу Мухаммеда к лишению свободы на срок от 7,5 до 15 лет за членство в вооруженной террористической организации.

«В обвинительном заключении сказано, что подсудимые контактировали с Шамсидином Фаридуни и Саидакрами Раджабализода, исполнителями теракта в Москве», — сообщает Anadolu.

Следователи нашли в телефоне Асоева переписку с исполнителями:

- Здравствуйте, для вас есть задание. - Привет, что за задание? - Вы заложите бомбу в торговом ТЦ Vegas. Мы предоставим все боеприпасы. Награда за миссию – 800 000 рублей. - После завершения миссии? -100 000 заранее, 700 000 после завершения. - Я боюсь, меня поймают и убьют. - Нет, наш человек заберет вас после установки бомб. Он доставит вас до белорусской границы. Там мы сделаем вам новые личности и предоставим дом».

Ранее задержанные по подозрению в теракте в «Крокусе» признались, что прилетели из Турции.