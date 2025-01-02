На Украине назвали самый разрушительный для энергосистемы страны год

Для энергосистемы Украины 2024 год оказался самым тяжелым и разрушительным, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. По его словам, разрушения были очень большие, намного сильнее, чем за предыдущие годы, передает издание «Страна.ua».

Изменился сам характер ударов, их сложность, оружие, которое для этого использовалось. Поэтому это действительно был самый тяжелый год с точки зрения энергосистемы, — подчеркнул глава ведомства.

Он напомнил, что в 2024 году было нанесено 13 массированных ударов по украинской энергосистеме, что привело к потере около 10 ГВт генерирующей мощности. Для сравнения — мощность всех АЭС, оставшихся под контролем киевских властей, составляет менее 8 ГВт, резюмировал Галущенко.

Ранее сообщалось, что российские войска в 2024 году нанесли более 1,5 тысячи высокоточных ударов оружием и беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине. Кроме того, было нанесено не менее пяти массированных ударов. Целями становились объекты военно-промышленного комплекса, а также питающие их объекты энергетики.

До этого директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что Украине хватит электричества без поставок из Словакии. По его словам, помимо этой страны республика импортирует электричество еще из трех государств — Польши, Венгрии и Румынии, поэтому прекращение транзита через одну из них не повлияет на подачу света.