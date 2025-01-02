Трамп проведет митинг перед своей инаугурацией

Избранный президент США Дональд Трамп проведёт митинг в Вашингтоне 19 января, за день до своей инаугурации.

Об этом пишет CBS News со ссылкой на источники.

«Избранный президент Дональд Трамп проведёт мероприятие в формате митинга 19 января на стадионе «Кэпитал Уан Арена» в Вашингтоне, округ Колумбия, незадолго до своей инаугурации», — говорится в материале.

Отмечается, что стадион может вмещать около 20 тыс. зрителей. Начало митинга запланировано на 15:00 по местному времени (23:00 мск).

Ранее сообщалось, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху планирует посетить инаугурацию Трампа, несмотря на перенесённую недавно операцию.