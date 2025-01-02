Под китайские санкции попали 28 оборонных компаний США
Пекин запретил поставки продукции двойного назначения 28 американским оборонным компаниям. Десять из них попали в список неблагонадежных организаций. Поводом стала продажа оружия Тайваню, сообщает South China Morning Post.
В четверг министерство торговли КНР заявило, что 28 компаний американского оборонпрома включены в список экспортного контроля.
«Этот шаг направлен на поддержание национальной безопасности и «выполнение международных обязательств, включая нераспространение», — сказано в заявлении.
Санкции введены в отношении General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defense и других подрядчиков Пентагона.
Со 2 января эти компании не смогут получить товары двойного назначения из КНР.
Это второй пакет антиамериканских санкций, принятый Китаем. В конце декабря Пекин уже вводил санкции против семи компаний США и их топ-менеджеров. Они нарушили принцип «одного Китая» и вмешивались во внутренние дела КНР.