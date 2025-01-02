В Финском заливе начали восстанавливать кабели от Финляндии до Эстонии

Компания Citic начала ремонт подводных кабелей между Финляндией и Эстонией, которые были повреждены 26 декабря при неизвестных обстоятельствах. Об этом сообщает группа компаний STT со ссылкой на представителя компании-оператора.

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"Начались работы по ремонту телекоммуникационного кабеля Elisa, который был поврежден в Финском заливе на Рождество", - заявили в компании.

Уточняется, что поврежденный кабель связи Citic Telecom будет отремонтирован после кабелей Elisa, которые в ходе инцидента были полностью разорваны.

До этого центральная криминальная полиция Финляндии обнаружила на дне Финского залива в месте повреждения электрокабеля EstLink 2 след от якоря.

26 декабря в Балтийском море финская погранслужба задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Это не первый подобный случай: в ноябре в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — проходящий по дну Финского залива газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что поверить в столь частые случайные повреждения он не может и связал это происшествие с "теневым флотом" России. В ЕС уже пообещали новые санкции против РФ после последнего инцидента на Балтике.