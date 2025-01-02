Полиция Южной Кореи провела обыск в аэропорту Муан после катастрофы самолёта Boeing 737 авиакомпании Jeju Air 29 декабря.

Об этом пишет «Рёнхап».

«Полиция провинции Чоннам провела обыски и изъятия в аэропорту на юго-западе Южной Кореи», — говорится в материале.

Кроме того, обыски прошли в офисе авиакомпании Jeju Air в Сеуле и в офисе Пусанского регионального управления авиации.

Момент столкновения южнокорейского самолета с птицей попал на видео

Отмечается, что ордер на обыск был выдан по обвинению в профессиональной халатности, повлёкшей смерть.

29 декабря Boeing 737 авиакомпании Jeju Air при посадке пролетел мимо ВПП и врезался в ограждение. В результате авиакатастрофы погибли 179 человек, двое выжили.

Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи проведут проверки безопасности авиакомпании Jeju Air из-за повторяющихся проблем с шасси у её самолётов.